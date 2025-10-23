В Башкирии 21-летний водитель ВАЗа получил срок за гибель пассажирки в аварии

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 21-летнему водителю, признанному виновным в аварии, в которой погиб человек. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, молодой человек управлял автомобилем ВАЗ-2114 с грубыми нарушениями правил.
В суде установлено, что он превысил допустимую скорость движения, проигнорировал красный сигнал светофора, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta, а затем с бетонным ограждением.
В результате аварии пассажиры машины подсудимого получили тяжелые травмы. Находившаяся на переднем сиденье девушка скончалась до приезда медиков.
— Подсудимый полностью признал свою вину в совершенном деянии и добровольно компенсировал моральный вред представителю погибшей, — говорится в релизе.
Суд назначил молодому человеку наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Также были полностью удовлетворены гражданские иски о возмещении морального вреда на общую сумму три миллиона рублей.
