17 детей остаются в больнице после массового отравления в школе Арзамаса

Все пациенты находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Ученики школы «Созвездие» в Арзамасе продолжают лечение в больнице после массового отравления. В настоящее время в медучреждении остаются 17 человек. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Медики оценивают состояние пациентов как легкой и средней тяжести. При этом наблюдается положительная динамика, и детей постепенно выписывают под амбулаторное наблюдение.

— Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием врачей, — рассказали представители Минздрава.

Напомним, о массовом отравлении в школе «Созвездие» стало известно 16 октября. У детей была обнаружена кишечная инфекция, возбудителем которой оказался норовирус. Учреждение было сразу закрыто на карантин, а ученики переведены на дистанционное обучение.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных норм в столовой. По словам главы регионального Россельхознадзора Евгения Иванова, к отравлению могло привести неправильное хранение продуктов.