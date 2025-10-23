Нетрезвый пациент угрожал врачу убийством в минской больнице

Суд Заводского района рассмотрел уголовное дело в отношении неработающего 60-летнего минчанина, которого обвиняли в хулиганстве против врача приемного покоя больницы, сообщает агентство «Минск-Новости».
Мужчину в состоянии алкогольного опьянения в 5-ую больницу на осмотр доставили сотрудники милиции. Во время осмотра нетрезвый пациент спросил врача: «Хочешь, я тебя убью?». Затем он стал наносить ему удары руками в область головы и туловища, толкнул, а также пытался удерживать. Итог — уголовное дело.
На суде дебошир свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Сказал, что в тот день выпивал дома и сильно опьянел. В себя пришел только в больнице, когда на нем защелкнули наручники.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на год. Кроме того, мужчина должен выплатить врачу материальную компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей.
Кстати, Минздрав изменил порядок направления белорусов на обследования и госпитализацию в больницы.
