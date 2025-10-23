Один звонок оставил сибирячку без 800 тысяч: случаи мошенничества участились в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском участились случаи телефонного мошенничества — за один день поступило семь сообщений. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, преступники звонят на стационарные телефоны, представляясь сотрудниками оператора связи, и предлагают переоформить договор на услуги связи. Для этого они просят сибиряков сообщить персональные данные или коды из смс-сообщений под предлогом обновления информации.
— Далее обычно следуют звонки от лжеспециалистов «Госуслуг» и фальшивых полицейских. Они запугивают жертв уголовной ответственностью за якобы помощь террористическим организациям и требуют перевести деньги на «безопасный счет», — рассказывают в пресс-службе ведомства.
По такой схеме уже пострадала 72-летняя жительница Усолья-Сибирского. Поверив мошенникам, женщина передала посреднику аферистов 800 тысяч рублей. Заведено уголовное дело о мошенничестве, устанавливается личность курьера преступников.
