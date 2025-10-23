Сотрудница аэропорта Воронежа осуждена за трудоустройство «мертвых душ»

Двух участников мошеннической схемы, организованной в международном аэропорту Воронежа, приговорили к реальным срокам лишения свободы. Прокуратура доказала, что начальник службы организации пассажирских перевозок и ее подельник заключали фиктивные трудовые договоры с несуществующими сотрудниками.
Преступная деятельность велась на протяжении 2023−2024 годов. Злоумышленники фальсифицировали кадровые документы, создавая видимость трудоустройства работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей. Ежемесячно на их расчетные счета поступала «зарплата», которую сообщники впоследствии обналичивали и присваивали. В результате мошенничества аэропорту был причинен ущерб, превышающий 500 тысяч рублей.
«Мертвые души» в штате были выявлены в ходе совместной проверки Воронежской транспортной прокуратуры и регионального Управления ФСБ России. Собранные доказательства легли в основу уголовного дела.
Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил начальнику службы наказание в виде 4 лет лишения свободы. Ее соучастник получил 3 года колонии. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.