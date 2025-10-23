Трое воронежцев стали заложниками «Норд-Оста» ровно 23 года назад

Сегодня, 23 октября, по всей стране вспоминают погибших в теракте на Дубровке. С момента захвата боевиками в заложники зрителей и актёров мюзикла «Норд-Ост» прошло 23 года. Тогда в плену у террористов оказались 916 человек, в том числе более ста детей.
Группа из 40 вооружённых боевиков, ворвавшись в здание Театрального центра в Москве, заминировала его, а также рассадила смертниц в зрительном зале. Затем террористы потребовали, чтобы российские власти прекратили контртеррористическую операцию в Чечне, иначе здание будет взорвано.
Под утро 26 октября было решено начать штурм. В ходе него спецслужбы уничтожили всех боевиков, а также освободили оставшихся в живых заложников. Во время операции погибли 130 человек, не считая террористов.
В плену у боевиков оказались и воронежцы. Двое из них — артист мюзикла Андрей Гусев и музыкант Андрей Щербашин, выжили.
21-летнему курсанту московской пожарной академии Алексею Молофееву спастись не удалось. Он скончался после штурма по пути в больницу. Похоронили молодого человека на Аллее Славы Коминтерновского кладбища.