Прокурор запросил 10 лет для виновника ДТП в Уфе, в котором погибли медики

По данным следствия, ДТП произошло в июне 2025 года на улице Сипайловской. Мужчина, находившийся за рулем автобуса «НефАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость и не уступил дорогу автомобилю «УАЗ», принадлежавшему одной из городских больниц. В результате столкновения медицинский транспорт перевернулся.