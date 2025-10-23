Прокурор запросил 10 лет для виновника ДТП в Уфе, в котором погибли медики

В Уфе началось судебное разбирательство в отношении водителя пассажирского автобуса, который обвиняется в гибели людей в ДТП. Напомним, что в резонансной аварии погибли двое сотрудников медицинского учреждения.
По данным следствия, ДТП произошло в июне 2025 года на улице Сипайловской. Мужчина, находившийся за рулем автобуса «НефАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость и не уступил дорогу автомобилю «УАЗ», принадлежавшему одной из городских больниц. В результате столкновения медицинский транспорт перевернулся.
Водитель и пассажир «УАЗа» получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.
Обвиняемый полностью признал свою вину и выплатил по 100 тысяч рублей каждому из семей погибших в качестве компенсации.
Прокурор, выступая в суде, потребовал назначить виновнику ДТП наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
