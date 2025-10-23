Ричмонд
С главой АСВ Андреем Мельниковым проводятся следственные действия

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников доставлен в СИЗО «Лефортово» в рамках уголовного дела о мошенничестве. Поводом для следственных действий стали показания, которые дал его бывший заместитель.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Андрей Мельников был доставлен утром в четверг в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Агентстве по страхованию вкладов отказались комментировать данную информацию. Два источника, знакомых с ходом расследования рассказали РБК, что Мельникова задержали сотрудники силовых ведомств, в том числе ФСБ.

В правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы в октябре 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под конкурсным управлением АСВ после банкротства.

Как писал «Коммерсантъ», Следственное управление ФСБ завершило расследование дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняются девять человек, включая двух бывших заместителей гендиректора АСВ — самого Александра Попелюха и Ольгу Долголеву. Фигурантам вменяется хищение средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под конкурсным управлением Агентства.

На начальном этапе расследования речь в деле шла о хищении около 200 млн руб., однако по итогам проведенной следствием экспертизы ущерб вырос почти до 4 млрд рублей.