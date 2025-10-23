С главой АСВ Андреем Мельниковым проводятся следственные действия

Андрей Мельников был доставлен утром в четверг в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Агентстве по страхованию вкладов отказались комментировать данную информацию. Два источника, знакомых с ходом расследования рассказали РБК, что Мельникова задержали сотрудники силовых ведомств, в том числе ФСБ.