В роддоме Калининграда умерла новорожденная девочка, заведено уголовное дело

В Калининграде в одном из родильных домов скончалась новорожденная девочка, заведено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в региональном СК, не называя номер роддома.