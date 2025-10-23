Ричмонд
В роддоме Калининграда умерла новорожденная девочка, заведено уголовное дело

Трагедия случилась 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в одном из родильных домов скончалась новорожденная девочка, заведено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в региональном СК, не называя номер роддома.

По версии следствия, в период с 8 по 10 октября женщина и ее новорожденная дочь находились в стационаре калининградского роддома. Состояние ребенка резко ухудшилось, медицинскую помощь младенцу оказывал и персонал роддома, и работники Регионального перинатального центра. 10 октября малышка умерла.

Ведется следствие, устанавливают виновных.