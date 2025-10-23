Суд вынес приговор виновнику аварии с двумя погибшими медиками

В Уфе вынесли приговор водителю автобуса, признанному виновным в аварии, в которой погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Трагедия случилась еще в июне на улице Сипайловской. Мужчина, управлявший автобусом «НефАЗ» в нетрезвом состоянии, превысил скорость и не уступил дорогу автомобилю «УАЗ», принадлежавшему медицинскому учреждению. В результате столкновения автомобиль перевернулся, а находившиеся в нем водитель и пассажир скончались на месте от полученных травм.
Погибшими оказались сотрудники республиканского фтизиопульмонологического центра, которые возвращались после доставки ужина пациентам.
Представитель государственного обвинения просил назначить подсудимому 10 лет заключения. С учетом позиции прокурора суд определил наказание в виде девяти лет колонии общего режима с дополнительным запретом в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
