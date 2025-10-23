Суд вынес приговор виновнику аварии с двумя погибшими медиками

Трагедия случилась еще в июне на улице Сипайловской. Мужчина, управлявший автобусом «НефАЗ» в нетрезвом состоянии, превысил скорость и не уступил дорогу автомобилю «УАЗ», принадлежавшему медицинскому учреждению. В результате столкновения автомобиль перевернулся, а находившиеся в нем водитель и пассажир скончались на месте от полученных травм.