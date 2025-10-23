Канал легализации мигрантов прикрыли в Волгоградской области

— В преступную группу входили трое мужчин в возрасте 40, 42 и 69 лет, каждый из которых исполнял свою роль в криминальной схеме. Старший участник заключал фиктивные договоры аренды сельскохозяйственных земель и трудоустройства иностранцев. Его 40-летний подельник регистрировал мигрантов в своём дачном доме без фактического предоставления им жилья. Роль посредника исполнял 42-летний подозреваемый — он занимался поиском приезжих, готовых за деньги получить поддельные документы, — рассказали в Главке.