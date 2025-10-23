Ричмонд
В Италии погибла семья из Молдовы и даже их домашний питомец: Тела супругов и дочери обнаружили в их собственном доме

Наших соотечественников обнаружили после того, как коллеги погибшего мужчины сообщили, что он не явился на работу.

51-летний глава семьи, его 47-летняя жена и их 28-летняя дочь почти 20 лет проживали в поселке Павиоле-ди-Канаро в провинции Ровиго.

По предварительной информации итальянской полиции, наших соотечественников обнаружили в ночь со среды на четверг после того, как некоторые коллеги погибшего мужчины сообщили, что он не явился на работу 20 октября.

Экипажи пожарных, карабинеров и службы экстренной медпомощи проникли в дом, где обнаружили тела трех членов семьи в их кроватях без следов насилия или борьбы.

Внутри дома был найден мертвый домашний питомец, что указывает на отравление угарным газом или возможную утечку газа.