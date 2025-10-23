Обломки дрона задели автобус с пассажирами в Подмосковье

Упавшие обломки беспилотного летательного аппарата повредили пассажирский автобус в Московской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Мострансавто».
В «Мострансавто» подтвердили РБК, что, предположительно, обломок БПЛА повредил автобус, однако никто не пострадал: все пассажиры и водитель целы, людей пересадили в попутный автобус и увезли.
Транспорт получил небольшие повреждения. Происшествие случилось на маршруте № 402, который пролегает от станции метро «Котельники» в Люберцах по Новорязанскому шоссе со съездом в сторону Малино около города Бронницы. Точное место в компании не уточнили.
Ранее утром 23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону столицы.
Пресс-служба Министерства обороны РФ информировала, что за ночь на 23 октября было сбито 139 украинских БПЛА. Наибольшее число сбитых дронов пришлось на Белгородскую область, где уничтожили 56 беспилотников.