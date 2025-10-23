Ричмонд
Обломки дрона задели автобус с пассажирами в Подмосковье

В Подмосковье обломок БПЛА попал в пассажирский автобус маршрута № 402. В компании «Мострансавто» сообщили, что никто не пострадал и людей довезли другой машиной.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Упавшие обломки беспилотного летательного аппарата повредили пассажирский автобус в Московской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Мострансавто».

В «Мострансавто» подтвердили РБК, что, предположительно, обломок БПЛА повредил автобус, однако никто не пострадал: все пассажиры и водитель целы, людей пересадили в попутный автобус и увезли.

Транспорт получил небольшие повреждения. Происшествие случилось на маршруте № 402, который пролегает от станции метро «Котельники» в Люберцах по Новорязанскому шоссе со съездом в сторону Малино около города Бронницы. Точное место в компании не уточнили.

Ранее утром 23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону столицы.

Пресс-служба Министерства обороны РФ информировала, что за ночь на 23 октября было сбито 139 украинских БПЛА. Наибольшее число сбитых дронов пришлось на Белгородскую область, где уничтожили 56 беспилотников.

