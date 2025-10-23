«Беда, беда». Копейск оплакивает погибших при взрыве

«Страшная трагедия произошла у наших соседей в Копейске. Погибли и пострадали люди, а это всегда невыносимо больно. Особенно для семей тех, кого уже не вернуть… От себя лично и от лица администрации Челябинска выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил вам и крепости духа пережить эту безвременную потерю. Уважаемые копейчане! Челябинск скорбит вместе с вами. Молимся о погибших и о скорейшем выздоровлении пострадавших. Мы рядом и готовы прийти на помощь», — обратился Лошкин к жителям Копейска.