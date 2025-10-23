«Беда, беда». Копейск оплакивает погибших при взрыве

В Копейске Челябинской области случилось ЧП — на одном из заводов прогремели взрывы. Трагедия унесла жизни двенадцати человек. Сотрудники МЧС ещё разбирают завалы. Семьям погибших и пострадавших выразили соболезнования представители власти. Копейчане поддерживают друг друга ободряющими комментариями. О том, как страшное происшествие сплотило Южный Урал — в материале chel.aif.ru.
Что случилось ночью 22 октября?
Поздно вечером жителей Копейска и соседнего Челябинска напугали громкие хлопки, шум, и багровое зарево в небе. Оказалось, что на одном из предприятий случился взрыв, а после него на территории начался серьёзный пожар.
На месте ЧП моментально развернули оперативный штаб, а пожарные расчеты работали по повышенному номеру сложности. Ситуация усугубилась — в эпицентре пожара прогремел второй взрыв.
Открытое горение потушили к утру 23 октября. После проливки спасатели начали разбирать завалы. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и родственникам.
На данный момент известно о 12 погибших. Общее число пострадавших достигло 19 человек: пятеро находятся в стабильно тяжелом состоянии в больницах, включая ожоговый центр, еще 14 получают помощь амбулаторно. Цифра может измениться.
Местонахождение еще 10 сотрудников предприятия уточняется, сообщил губернатор Алексей Текслер. Поисковые работы продолжаются.
За сутки ЧП обросло множеством фейков и вбросов с недостоверной информацией. В Челябинском НИЦ мониторинга и профилактики призвали доверять только официальным источникам.
Об этом же предупредил и глава региона. И добавил: «Версия об атаке БПЛА не подтверждается».
Следователи СУ СКР по региону заняты расследованием уголовного дела по ч.3 статьи 217 УК РФ «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В Копейском городском округе ввели режим муниципальной ЧС.
В связи с трагедией в регионе 24 октября объявят днём траура.
Реакция властей и церкви на взрыв в Копейске 22 октября.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оставался на связи в течение всей этой непростой ночи и публиковал информационные сводки по итогам работы оперативного штаба в своём Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что обстоятельства ЧП установят правоохранительные органы. Также Текслер добавил, что родные и близкие погибших и пострадавших получат помощь и поддержку, в том числе психологическую.
«Мои искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Будет оказана помощь, обязательно поддержим в это непростое время. Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — написал он в сообщении.
Полпред президента России в УрФо Артём Жога сообщил, что он участвовал в работе оперативного штаба вместе с губернатором. И заверил: угроз для челябинцев и копейчан нет.
«Совместно с губернатором Алексеем Текслером провели заседание оперативного штаба, заслушали доклады экстренных служб. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Причины произошедшего устанавливаются. Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет. Держу ситуацию на личном контроле. Подчеркиваю: делается всё возможное. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка. Урал скорбит вместе с вами!» — написал полпред в своём Telegram-канале.
Глава города Алексей Лошкин дал понять: Челябинск готов прийти своему «спутнику» на помощь.
«Страшная трагедия произошла у наших соседей в Копейске. Погибли и пострадали люди, а это всегда невыносимо больно. Особенно для семей тех, кого уже не вернуть… От себя лично и от лица администрации Челябинска выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил вам и крепости духа пережить эту безвременную потерю. Уважаемые копейчане! Челябинск скорбит вместе с вами. Молимся о погибших и о скорейшем выздоровлении пострадавших. Мы рядом и готовы прийти на помощь», — обратился Лошкин к жителям Копейска.
Мэр Копейска присоединилась к соболезнованиям семьям погибших и пострадавших сотрудников предприятия.
«Нет слов. Нет сил. Беда, какая беда в нашем Копейске. Каждый копейчанин сегодня соболезнует близким погибших земляков. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написала Светлана Логанова в своём Telegram-канале.
Также она выразила признательность Алексею Текслеру за поддержку копейчан.
Священнослужители молятся об упокоении погибших и за здоровье пострадавших сотрудников. В храме Покрова Пресвятой Богородицы совершили панихиду. Также священники выразили готовность оказать любую помощь пострадавшим и их семьям.
В день траура, 24 октября, в Челябинской области отменили развлекательные мероприятия. Об этом сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин. Решение об отмене распространяется на муниципальные, государственные и образовательные учреждения в сфере культуры. Театры и концерты будут показывать классический репертуар. Итоги фестиваля профессиональных театров «Сцена» пройдёт без творческих номеров.
«Все мероприятия начнутся с минуты молчания. От лица всех работников сферы культуры выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — отметил Бетехтин.
Реакция жителей на взрыв в Копейске 22 октября.
В соцсетях идёт бурное обсуждение случившегося и выражают соболезнования семьям погибшим и пострадавшим.
«Вечная память погибшим», — пишет Константин С.
«Соболезнования семьям, ничем не унять горечь утраты. Это ужасно. Пострадавшим скорейшего выздоровления», — соболезнует Ирина И.
Копейчанам сочувствуют жители других городов.
«Соболезнования родным и близким. Коркино скорбит», — пишет Карина И.
«Соболезнует Курган», — пишет Наташа К.
«Соболезнования семьям погибших. Чебаркуль скорбит вместе с вами», — сопереживает Татьяна Д.
«Соболезнования родным и близким, Благовещенск», — скорбит Лиля Х.
«Соболезнование семьям погибших, и выздоровления раненым, мы с вами. Потанино», — говорит Владимир В.
«Соболезнования родным и близким. Южноуральск», — говорит Лариса С.