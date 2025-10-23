Ричмонд
В Омске двое детей получили травмы в ДТП

Авария произошла в Советском округе города.

Источник: Комсомольская правда

23 октября в шестом часу вечера на улице 50 лет Октября произошло ДТП с двумя пострадавшими детьми. По предварительным данным омского УМВД, водитель Renault не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Volkswagen.

После удара вторая иномарка въехала в стойку дорожного знака. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 65-летнему водителю Renault и двум юным пассажирам этого же автомобиля. В больницу попали девочки 2015 года рождения. Что конкретно привело к инциденту — уточняют сотрудники Госавтоинспекции, отработавшие на месте ЧП.

Ранее «КП Омск» сообщила, что у местного жителя забрали машину за огромный тайный долг его супруги.