«Салават Юлаев» с крупным счетом обыграл в гостях «Сибирь»

Как рассказали в пресс-службе ХК, уфимцы быстро открыли счет уже на второй минуте встречи, реализовав большинство: Джек Родуолд оказался на нужном месте и точно бросил по воротам. Однако хозяева леда быстро ответили своей шайбой, сравняв счет на седьмой минуте. Несмотря на это, гости продолжали контролировать ход игры и создавали больше опасных моментов. Ильдан Газимов мог вывести свою команду вперед, но его бросок завершился попаданием в штангу.