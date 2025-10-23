«Салават Юлаев» с крупным счетом обыграл в гостях «Сибирь»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» победил в матче чемпионата КХЛ, обыграв новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:2.
Как рассказали в пресс-службе ХК, уфимцы быстро открыли счет уже на второй минуте встречи, реализовав большинство: Джек Родуолд оказался на нужном месте и точно бросил по воротам. Однако хозяева леда быстро ответили своей шайбой, сравняв счет на седьмой минуте. Несмотря на это, гости продолжали контролировать ход игры и создавали больше опасных моментов. Ильдан Газимов мог вывести свою команду вперед, но его бросок завершился попаданием в штангу.
Во втором периоде «Салават Юлаев» снова вышел вперед. Так, Александр Хохлачев первым успел на добивании. Гости усилили давление и стали владеть шайбой еще увереннее. Сначала Артем Горшков увеличил преимущество уфимцев после точной передачи Максима Кузнецова, а перед завершением периода оформил дубль.
В третьей двадцатиминутке уфимцы продолжили доминировать. На 47-й минуте Хохлачев также отличился во второй раз, отправив шайбу в сетку после рикошета. «Сибирь» смогла отыграть одну шайбу, но большего хозяева добиться не сумели. В заключительные минуты «Салават Юлаев» уверенно отыграл в меньшинстве и сохранил победный счет.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.