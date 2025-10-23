Ричмонд
Суд утвердил конфискацию 130 объектов недвижимости у «теневого короля» Сочи

Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие 130 объектов недвижимости общей стоимостью почти 4 миллиарда рублей у сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. Фигурант дела ОПГ, находящийся с 2023 года в федеральном розыске, потерял активы из-за нежелания выплатить 9 миллиардов рублей компенсации за экологический ущерб, оформляя имущество на родственников и подставные компании.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Краснодарский краевой суд утвердил изъятие в доход государства 130 объектов недвижимости на сумму более 3,9 миллиарда рублей у сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Судебная коллегия оставила без изменений решение Адлерского районного суда Сочи. Тогда по иску Генпрокуратуры были конфискованы 130 объектов недвижимости, оформленных на подконтрольные Татуляну компании и его близких родственников.

Надзорное ведомство инициировало конфискацию, поскольку Татулян не выполнил предыдущее судебное решение от декабря 2023 года. Он должен был передать государству гостиницы в Сочи и выплатить 9 миллиардов рублей за экологический ущерб. Спустя восемь месяцев бизнесмен не погасил долг, сославшись на отсутствие средств, что и стало причиной изъятия активов.

Прокуратура установила, что для защиты своего имущества бизнесмен создал сеть подконтрольных юридических лиц, на которые и были оформлены объекты недвижимости. Номинальными владельцами выступали доверенные лица и члены семьи.

С 2023 года Рубен Татулян находится в федеральном розыске. Он является фигурантом расследования, связанного с созданием организованного преступного сообщества. В криминальных кругах Татулян известен под прозвищем Робсон, и как пишет «Российская газета», долгие годы считался «теневым королем» Сочи.

Следствие расследует четыре эпизода преступной деятельности группировки, включая угрозы расправы и заказные убийства. По данным источников РБК, знакомых с материалами дела, один из ключевых эпизодов связан с покушением на убийство собственного корреспондента «Новой газеты» в Краснодарском крае Сергея Золовкина.

В сентябре МВД сообщило, что у предпринимателя имеется дипломатический паспорт, выданный Абхазией в 2020 году.