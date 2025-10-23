Суд утвердил конфискацию 130 объектов недвижимости у «теневого короля» Сочи

Надзорное ведомство инициировало конфискацию, поскольку Татулян не выполнил предыдущее судебное решение от декабря 2023 года. Он должен был передать государству гостиницы в Сочи и выплатить 9 миллиардов рублей за экологический ущерб. Спустя восемь месяцев бизнесмен не погасил долг, сославшись на отсутствие средств, что и стало причиной изъятия активов.