Врач из Уфы назвала самые полезные зимние овощи

Главный внештатный специалист по общественному здоровью министерства здравоохранения Башкирии Алиса Мамаева рассказала, какие овощи наиболее полезны для организма в зимний период. По словам врача, в холодное время года особенно важны витамины A, C, K и клетчатка, которые в большом количестве содержатся в различных видах капусты — брокколи, цветной и белокочанной.