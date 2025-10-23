Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Уфы назвала самые полезные зимние овощи

Специалист минздрава Башкирии рекомендует в зимний рацион добавить капусты.

Источник: Комсомольская правда

Главный внештатный специалист по общественному здоровью министерства здравоохранения Башкирии Алиса Мамаева рассказала, какие овощи наиболее полезны для организма в зимний период. По словам врача, в холодное время года особенно важны витамины A, C, K и клетчатка, которые в большом количестве содержатся в различных видах капусты — брокколи, цветной и белокочанной.

Специалист пояснила, что эти овощи содержат сульфорафан — вещество с противовоспалительными свойствами, а также витамины С и К. Особенно полезна квашеная капуста, которая является excellent source пробиотиков и витамина C.

Также доктор рекомендует включать в зимний рацион корнеплоды — морковь, тыкву, свеклу и репу, богатые бета-каротином, клетчаткой и устойчивым крахмалом. Не стоит забывать и о луке с чесноком, которые известны своими иммуномодулирующими свойствами благодаря содержанию аллицина и кверцетина.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.