Врач из Уфы назвала самые полезные зимние овощи

Главный внештатный специалист по общественному здоровью министерства здравоохранения Башкирии Алиса Мамаева рассказала, какие овощи наиболее полезны для организма в зимний период. По словам врача, в холодное время года особенно важны витамины A, C, K и клетчатка, которые в большом количестве содержатся в различных видах капусты — брокколи, цветной и белокочанной.
Специалист пояснила, что эти овощи содержат сульфорафан — вещество с противовоспалительными свойствами, а также витамины С и К. Особенно полезна квашеная капуста, которая является excellent source пробиотиков и витамина C.
Также доктор рекомендует включать в зимний рацион корнеплоды — морковь, тыкву, свеклу и репу, богатые бета-каротином, клетчаткой и устойчивым крахмалом. Не стоит забывать и о луке с чесноком, которые известны своими иммуномодулирующими свойствами благодаря содержанию аллицина и кверцетина.
