В Абзелиловском районе Башкирии ввели карантин из-за бешенства животных

В селе Хамитово ограничили въезд из-за случаев бешенства.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии ввели карантинные меры из-за выявления случаев бешенства животных. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, ограничительный режим начал действовать с 21 октября. Два частных подсобных хозяйства в селе Хамитово признаны очагами распространения заболевания, а всё село получило статус неблагополучного пункта.

На время действия карантина посещение территории запрещено для всех посторонних лиц, за исключением ветеринарных специалистов. Также полностью запрещен ввоз и вывоз животных, восприимчивых к этому заболеванию.

