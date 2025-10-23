В Абзелиловском районе Башкирии ввели карантин из-за бешенства животных

В Абзелиловском районе Башкирии ввели карантинные меры из-за выявления случаев бешенства животных. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.
Согласно документу, ограничительный режим начал действовать с 21 октября. Два частных подсобных хозяйства в селе Хамитово признаны очагами распространения заболевания, а всё село получило статус неблагополучного пункта.
На время действия карантина посещение территории запрещено для всех посторонних лиц, за исключением ветеринарных специалистов. Также полностью запрещен ввоз и вывоз животных, восприимчивых к этому заболеванию.
