В Башкирии подешевело куриное мясо

Башстат опубликовал очередной обзор изменения средних цен на различные товары в регионе. По данным на 20 октября, в республике отмечено снижение стоимости на целый ряд продовольственных товаров.
Стали дешевле куриное мясо, сосиски и сардельки, различные сыры, макаронные изделия, творог, свекла, репчатый лук, свинина, замороженная рыба, белокочанная капуста, овощные и фруктовые консервы для детей, вермишель и сахар. За прошедшую неделю снижение цен на эти товары составило от 0,45% до 1,13%.
В то же время зафиксирован рост цен на другую группу продуктов. Подорожали шлифованный рис, все виды колбасных изделий, мясные консервы для детского питания, пшено, сметана, гречневая крупа, соль, молоко, подсолнечное масло, куриные яйца, свежие томаты, огурцы, морковь, бананы, маргарин, чай, яблоки и баранина. Увеличение стоимости этих товаров колеблется от 0,1% до 8,28%.
Цены на ржаной хлеб и хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки остались без изменений, сохраняясь на уровне 92,78 рубля за килограмм.
Также статистики отметили незначительное подорожание некоторых марок автомобильного бензина и дизельного топлива. За недельный период цены на топливо выросли на 0,14−0,53%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.