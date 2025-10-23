В Башкирии подешевело куриное мясо

В то же время зафиксирован рост цен на другую группу продуктов. Подорожали шлифованный рис, все виды колбасных изделий, мясные консервы для детского питания, пшено, сметана, гречневая крупа, соль, молоко, подсолнечное масло, куриные яйца, свежие томаты, огурцы, морковь, бананы, маргарин, чай, яблоки и баранина. Увеличение стоимости этих товаров колеблется от 0,1% до 8,28%.