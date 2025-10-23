Ричмонд
Житель Башкирии осужден на 13 лет колонии за государственную измену

Житель республики получил длительный срок за передачу данных украинской разведке.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены. Согласно информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, молодой человек передавал украинской разведке информацию о промышленных объектах на территории Башкортостана и Татарстана.

В материалах дела указано, что Шарафутдинов не поддерживал внешнеполитический курс страны и выступал против проведения специальной военной операции. В марте 2024 года он установил контакт через мессенджер с представителем разведки Министерства обороны Украины.

Через месяц от своего единомышленника он получил перечень промышленных предприятий, где предполагалось организовать диверсии с использованием беспилотников. Однако находясь в Краснодарском крае, подсудимый психологически не смог совершить запланированные действия и ограничился передачей сведений о расположении объектов, понимая, что эта информация будет использована для нанесения ударов. Молодого человека задержали сотрудники УФСБ России.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год после отбытия основного срока. Приговор еще не вступил в законную силу.

