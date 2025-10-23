«Вам самим нужнее»: Путин ответил на санкции против унитазов

Президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза включить в 19-й пакет санкций унитазы и другую сантехнику. Он пошутил, что этот шаг «дорого обойдется» Европе, намекнув, что в скором времени такая продукция может понадобиться ей самой.
«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы им нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», — приводит слова главы государства агентство ТАСС.
Комментарий президента последовал после того, как стало известно, что в рамках нового пакета ограничительных мер Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и прочую сантехническую продукцию. Соответствующее постановление было опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».
