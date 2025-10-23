«Вам самим нужнее»: Путин ответил на санкции против унитазов

«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы им нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», — приводит слова главы государства агентство ТАСС.