Мигрант домогался 14-летней школьницы в метро на глазах у толпы

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мигранта, который домогался школьницы на глазах у множества людей в метро. Об этом в четверг, 23 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в понедельник, 20 октября, в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». 29-летний Хасанбей потрогал 14-летнюю девочку за ягодицы. Позже с заявлением о домогательстве дочери в полицию обратилась мать подростка.
— Подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней задержали мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции Управления полиции на Метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, — сообщил Волк в своем Telegram-канале.
Представитель МВД добавила, что в отношении преступника правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее в домогательствах девушек уличили учителя из Великого Новгорода. Мужчина приезжал в Москву с целью познакомиться с женщинами. Однако в один из визитов в столицу он совершил противоправные действия в отношении пассажирок метро. Суд арестовал педагога на 15 суток.