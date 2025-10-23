Мигрант домогался 14-летней школьницы в метро на глазах у толпы

Ранее в домогательствах девушек уличили учителя из Великого Новгорода. Мужчина приезжал в Москву с целью познакомиться с женщинами. Однако в один из визитов в столицу он совершил противоправные действия в отношении пассажирок метро. Суд арестовал педагога на 15 суток.