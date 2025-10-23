Ричмонд
Сибиряк решил потравить дома тараканов и случайно устроил пожар

В Красноярском крае мужчина случайно устроил пожар, когда пытался потравить тараканов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел в Железногорске в среду, 22 октября. Житель многоквартирного дома использовал аэрозоль для борьбы с насекомыми и, проявив неосторожность, вызвал возгорание. Соседи заметили густой дым в подъезде и вызвали экстренные службы.

Огонь уничтожил мебель и окно в квартире, а стены, потолок и имущество оказались покрыты копотью. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и ликвидировали очаг возгорания, находившийся на первом этаже здания, передает krsk.kp.ru.

Ранее пожар произошел в приюте для питомцев на севере столицы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что человек, праздновавший там свой день рождения, забыл потушить сигарету. Пожар унес жизни 13 собак. Помимо этого, пострадал один человек, его доставили в больницу. Прокуратура подключилась к установлению точных причин и обстоятельств пожара.