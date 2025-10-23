Сибиряк решил потравить дома тараканов и случайно устроил пожар

Ранее пожар произошел в приюте для питомцев на севере столицы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что человек, праздновавший там свой день рождения, забыл потушить сигарету. Пожар унес жизни 13 собак. Помимо этого, пострадал один человек, его доставили в больницу. Прокуратура подключилась к установлению точных причин и обстоятельств пожара.