Силы ПВО уничтожили 20 дронов над Белгородской областью за четыре часа

По данным ведомства, в период с 16:00 до 20:00 мск над регионом было уничтожено 20 украинских БПЛА самолётного типа.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых среди мирного населения Белгорода и Белгородского района после атаки украинских БПЛА. Также повреждено несколько коммерческих объектов, легковой автомобиль, кровля многоквартирного дома и остекление социального и административного зданий.
