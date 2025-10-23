Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за четыре часа уничтожили 20 дронов ВСУ над Белгородской областью

Минобороны сообщило о ликвидации украинских беспилотников самолетного типа над регионом РФ.

Источник: Комсомольская правда

В течение второй половины дня в четверг, 23 октября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 20 украинских дронов над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь поразили 139 беспилотных летательных аппарата противника над несколькими регионами России. Так, украинские боевики при помощи БПЛА пытались атаковать объекты на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше