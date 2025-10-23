Силы ПВО за четыре часа уничтожили 20 дронов ВСУ над Белгородской областью

В течение второй половины дня в четверг, 23 октября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 20 украинских дронов над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь поразили 139 беспилотных летательных аппарата противника над несколькими регионами России. Так, украинские боевики при помощи БПЛА пытались атаковать объекты на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму.