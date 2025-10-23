Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и пригород возросло до 20

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области увеличилось количество пострадавших до 20 человек. В частности, атака на остановочный комплекс в Белгороде привела к травмам ещё троих мирных жителей. Среди пострадавших 17-летняя девушка, которая находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.