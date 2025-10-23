В Махачкале живодер расстрелял служебного лабрадора, спасавшего людей по всей РФ

В махачкалинскую ветеринарную больницу поступил большой черный лабрадор по кличке Балбес. Он — спасатель, привык помогать людям, многих вытаскивал из-под завалов по всей стране. Благодаря его усилиям многие люди в России остались живы. Но его жизнь оказалась под угрозой из-за живодера, решившего поиздеваться над собакой, сообщает «КП-Северный Кавказ».
Балбес попал в больницу 21 октября с множеством ран. В его теле насчитали 18−19 пуль. Пули попали в шею и живот собаки. Некоторые удалось вытащить, но одна застряла рядом с позвоночником. Чтобы её достать, нужно было везти Балбеса в другую больницу. Его хозяин забрал собаку домой и готовился к операции.
Эта история получила отклик в Интернете. Люди начали собирать деньги, чтобы помочь Балбесу. Но того, кто стрелял в собаку, до сих пор не нашли. В больнице сказали, что этот человек пока не наказан, и выразили надежду, что живодера отыщут и покарают по всей строгости закона.
Ранее KP.RU сообщил, что юрист разъяснил, какие последствия грозят живодерам, издевавшимся над уличными кошками в Евпатории.