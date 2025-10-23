В МВД рассказали о поисках рыбака, пропавшего в один день с Усольцевыми

В МВД Красноярского края в четверг, 23 октября, опровергли информацию о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых: по данным ведомства, расстояние между участками составляет около 60 километров, а не 10.
— Распространенная в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности. Отдаленность участков поиска друг от друга составляет порядка 60 километров, — сказано в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что мужчина пропал 18 октября во время рыбалки на реке Мана. Родственники, не сумевшие его найти, обратились в полицию. С 21 октября его ищут организованные группы сотрудников полиции, МЧС и волонтеров. Пока обнаружено только его плавсредство, поиски продолжаются, передает РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Shot ошибочно сообщил, что мужчина исчез в 10 километрах от места пропажи семьи Усольцевых.
Сибирский блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках Усольцевых, считает, что пропавшая семья до сих пор жива. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.