В МВД рассказали о поисках рыбака, пропавшего в один день с Усольцевыми

В ведомстве также уточнили, что мужчина пропал 18 октября во время рыбалки на реке Мана. Родственники, не сумевшие его найти, обратились в полицию. С 21 октября его ищут организованные группы сотрудников полиции, МЧС и волонтеров. Пока обнаружено только его плавсредство, поиски продолжаются, передает РИА Новости.