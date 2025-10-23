Гладков: еще 8 человек пострадали при атаках БПЛА ВСУ на область

В результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали еще восемь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона информировал о 12 пострадавших в результате массированных атак дронов на Белгород и Белгородский район. Шесть человек получили ранения при атаке на коммерческий объект в районе, еще шестеро, включая несовершеннолетнего, пострадали при ударе по остановочному комплексу в Белгороде.
По последним данным, число пострадавших при атаке на остановочный комплекс в Белгороде увеличилось до девяти. В городскую больницу № 2 госпитализированы две девушки 17 и 23 лет. Состояние 23-летней оценивается как тяжелое — у нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней зафиксированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Еще один 16-летний пострадавший с баротравмой был отпущен домой после оказания медицинской помощи в детской областной клинической больнице.
При атаке беспилотника на административное здание в Белгороде пострадал мужчина, которому не потребовалась госпитализация — лечение он продолжит амбулаторно.
В Белгородском районе зафиксированы два пострадавших: в селе Ясные Зори ранен мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой, госпитализированный в белгородскую больницу № 2; в поселке Майский пострадал 12-летний мальчик с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча, доставленный в детскую областную клиническую больницу.
В Грайворонском округе пострадали двое мирных жителей: в селе Гора-Подол мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота, в селе Замостье женщина с баротравмой переведена для обследования в городскую больницу № 2.