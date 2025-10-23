Гладков: еще 8 человек пострадали при атаках БПЛА ВСУ на область

По последним данным, число пострадавших при атаке на остановочный комплекс в Белгороде увеличилось до девяти. В городскую больницу № 2 госпитализированы две девушки 17 и 23 лет. Состояние 23-летней оценивается как тяжелое — у нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней зафиксированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Еще один 16-летний пострадавший с баротравмой был отпущен домой после оказания медицинской помощи в детской областной клинической больнице.