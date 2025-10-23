«Мисс Вселенная Шри-Ланка» Линдси-Уайт забыла корону в такси в Бангкоке

Победительница конкурса «Мисс Вселенная Шри-Ланка» Лихаше Линдси-Уайт забыла свою корону и платье, когда ехала в такси в Бангкоке, однако водитель вернул сей вещи, пишет тайская газета The Thaiger.
Сообщается, что менеджер победительницы конкурса обратилась в полицию днем 19 октября и рассказала, что Линдси-Уайт оставила в машине сумку с короной и зеленым платьем, когда ехала из отеля в торговый центр. В этом платье Линдси-Уайт должна была выступить на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре, говорится в статье.
Сотрудники полиции по камерам вычислили машину таксиста. 68-летний водитель Бунчуен Матракхамчан после звонка из полиции приехал в отделение и отдал сумку. Таксист рассказал, что не знал, кто из пассажиров забыл вещи, и ждал, когда владелец выйдет на связь.
Отмечается, что финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 21 ноября в провинции Нонтхабури.
Ранее сообщалось, что 18-летняя победительница конкурса «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева чуть не утонула на Сейшелах.