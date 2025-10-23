Ричмонд
Автомобиль сбил четверых человек на остановке в Твери

В Пролетарском районе Твери автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в региональных экстренных службах.

По предварительной информации, за рулем легкового Opel находился 27-летний мужчина, который превысил скорость, после чего потерял управление и наехал на остановку. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Прокуратура Пролетарского района взяла расследование происшествия под контроль и контролирует ход проверки, передает Telegram-канал ведомства.

22 октября на Поречной улице в столичном районе Марьино произошло ДТП с участием двух машин: «газель» врезалась в автобус. В результате аварии пострадали три человека.

Рейсовый автобус вылетел в кювет на юге Красноярского края — в результате аварии ранения получили восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних.