Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Opel снес остановку с людьми в Твери

Страшная авария произошла в Пролетарском районе Твери: легковой автомобиль на высокой скорости вылетел на остановку общественного транспорта и сбил четверых человек, ожидавших автобус.

Страшная авария произошла в Пролетарском районе Твери: легковой автомобиль на высокой скорости вылетел на остановку общественного транспорта и сбил четверых человек, ожидавших автобус. Среди пострадавших, по предварительной информации, есть малолетний ребенок.

Момент ДТП попал на видео, кадры публикует Телеграм-канал «112». На них видно, как автомобиль Opel теряет управление и врезается в остановку с людьми.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, по предварительным данным, 27-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд. Все четверо пострадавших были госпитализированы.

Прокуратура Пролетарского района взяла расследование обстоятельств аварии под свой контроль.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.