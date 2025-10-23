Opel снес остановку с людьми в Твери

Страшная авария произошла в Пролетарском районе Твери: легковой автомобиль на высокой скорости вылетел на остановку общественного транспорта и сбил четверых человек, ожидавших автобус. Среди пострадавших, по предварительной информации, есть малолетний ребенок.
Момент ДТП попал на видео, кадры публикует Телеграм-канал «112». На них видно, как автомобиль Opel теряет управление и врезается в остановку с людьми.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, по предварительным данным, 27-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд. Все четверо пострадавших были госпитализированы.
Прокуратура Пролетарского района взяла расследование обстоятельств аварии под свой контроль.
