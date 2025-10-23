Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро

аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. В ведомстве уточнили, что с четверга по субботу, в период с 23:30 и до 05:30 следующего дня, поезда на участке от Савеловской до Бескудниково будут курсировать по одному пути в обоих направлениях.