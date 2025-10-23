Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро

На южном участке Замоскворецкой линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в пресс-службе департамента столичного транспорта.
Причиной задержки стал человек, оказавшийся на путях. На месте работают экстренные службы, передает оперативный Telegram-канал департамента.
Позже в пресс-службе сообщили, что движение на Замоскворецкой линии вводится в график.
Вечером 23 октября также изменилось движение поездов МЦД-1 и.
аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. В ведомстве уточнили, что с четверга по субботу, в период с 23:30 и до 05:30 следующего дня, поезда на участке от Савеловской до Бескудниково будут курсировать по одному пути в обоих направлениях.
Ранее стало известно, что электросуда третьего речного маршрута не будут останавливаться на причале «Симоновский» с 20 по 26 октября. Соответствующие ограничения связаны с проведением работ по очистке дна для обеспечения безопасности судоходства.