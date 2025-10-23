Главе АСВ Мельникову предъявили обвинения в хищении около 4 миллиардов рублей

Главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявлено обвинение в хищении около четырех миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Об этом в четверг, 23 октября, сообщил его адвокат Никита Филиппов.
Мельникова задержали днем 23 октября. По словам адвоката, обвинение относится к мошенничеству в особо крупном размере, и оно аналогично тем обвинениям, которые были предъявлены экс-замгендиректора АСВ Александру Попелюху и группе лиц по части 4 статьи 159 УК РФ.
Филиппов подчеркнул, что дело касается именно хищения средств при эксплуатации аквапарка, и выразил мнение, что предъявленные обвинения являются абсолютно необоснованными, передает РИА Новости.
В октябре прошлого года силовики задержали в столице заместителя генерального директора АСВ Александра Попелюха. Его обвинили в хищении 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка, который находился под управлением агентства.