Главе АСВ предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

«21 октября моему подзащитному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Он содержится в СИЗО “Лефортово”. В настоящий момент никаких доказательств его вины не предъявлено. Мы полагаем, что это обвинение абсолютно является необоснованным — будем доказывать невиновность», — сказал адвокат.