Главе АСВ предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников обвиняется в особо крупном мошенничестве на 4 млрд рублей и заключен под стражу Лефортовским судом Москвы на два месяца. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Никита Филиппов.
«21 октября моему подзащитному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Он содержится в СИЗО “Лефортово”. В настоящий момент никаких доказательств его вины не предъявлено. Мы полагаем, что это обвинение абсолютно является необоснованным — будем доказывать невиновность», — сказал адвокат.