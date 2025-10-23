Чемпион НБА и тренер «Портленда» Биллапс арестован ФБР за связь с мафией

Главный тренер команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», Чонси Биллапс, был арестован сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) в рамках расследования незаконной деятельности в сфере покера и предполагаемой подтасовке результатов игр, связанных с мафиозными структурами. Об этом информирует ESPN.
Расследование, проводимое ФБР, затронуло ряд известных личностей из мира баскетбола. Дело Биллапса связано с недавним арестом игрока команды «Майами Хит» Терри Розье которому предъявлены обвинения в осуществлении нелегальных ставок на игры, в которых он принимал непосредственное участие. Все эти задержания являются элементами широкомасштабной операции, направленной на пресечение деятельности сети нелегальных азартных игр.
«Это одна из самых наглых коррупционных схем в спорте», — подчеркнул прокурор Джозеф Ночелла-младший.
Ожидается, что в ближайшее время Биллапс предстанет перед судом.
49-летний Биллапс был назначен на должность главного тренера «Портленда» в 2021 году. В течение своей карьеры игрока он завоевал чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2004 году, выступая за «Детройт Пистонс», и пять раз участвовал в Матчах всех звезд.