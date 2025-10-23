Чемпион НБА и тренер «Портленда» Биллапс арестован ФБР за связь с мафией

49-летний Биллапс был назначен на должность главного тренера «Портленда» в 2021 году. В течение своей карьеры игрока он завоевал чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2004 году, выступая за «Детройт Пистонс», и пять раз участвовал в Матчах всех звезд.