В Египте умер экс-начальник отдела администрации Выборгского района Шабаров

Бывший начальник отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Владимир Шабаров скончался во время отдыха в Египте. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает 78.ru.
По информации источника, причиной смерти стал сердечный приступ.
Шабаров находился на пляже с женой и двумя детьми. По словам очевидцев, он внезапно упал, когда ребенок попросил его подать руку, чтобы выйти из воды.
Коллеги умершего сейчас собирают средства на транспортировку тела Шабарова из Египта в Петербург. Чиновник ушел из администрации в 2024 году после увольнения своей начальницы, передает издание.
Ранее стало известно, что 56-летний российский предприниматель утонул в первый день отпуска на тайском Пхукете. Местные спасатели бросились на помощь, попытались реанимировать туриста на пляже, после чего доставили его в больницу.
Кроме того, военный прокурор из Хабаровска утонула на глазах у сына во время сильного волнения на море в Таиланде. Женщине было 37 лет. Однако официального подтверждения смерти не поступало.