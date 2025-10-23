Пятерых вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ причислили к террористам

Пятерых украинских военных, которые участвовали во вторжении в курское приграничье, включили в перечень террористов и экстремистов, сообщает Росфинмониторинг.
В частности, в обновленном перечне террористов и экстремистов появились имена Вячеслава Гевко*, родившегося 31 июля 1975 года, Владислава Шевеля*, родившегося 1 июня 1978 года, Виталия Гонзы*, родившегося 24 апреля 1978 года, Сергея Вальчука*, родившегося 11 июня 1981 года и Александра Петухова*, родившегося 21 апреля 1978 года.
Ранее сообщалось, что суд признал виновным санитара-стрелка ВСУ Сергея Вальчука в совершении теракта в Суджанском районе Курской области и назначил ему 14 лет лишения свободы. По версии следствия, в районе села Николаево-Дарьино он обстреливал российские подразделения и мирных курян.
* Внесены в список террористов и экстремистов.