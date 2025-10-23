В Твери автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека

Ранее в Красноярском крае на автодороге в Шушенском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Шушенское — Каптырево. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в кювет. В результате инцидента восемь пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью.