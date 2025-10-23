Чиновники в Самарской области прервали похороны отказом в месте на кладбище

Ранее сообщалось, что в Запорожской области будет создан мемориал в память о российском военном корреспонденте Иване Зуеве, погибшем от удара дрона ВСУ, и других журналистах, отдавших жизни, освещая специальную военную операцию. С такой инициативой в департамент информационной политики администрации губернатора и правительства региона обратились представители профсоюза журналистов Запорожской области. Глава департамента Евгения Зайцева заявила, что проект мемориала будет обсуждаться с общественностью, и выразила уверенность в оперативном воплощении данного проекта в жизнь. Церемония закладки первого камня в основание будущего памятника состоялась в Мелитополе 23 октября.