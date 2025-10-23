Мужчину задержали за попытку поджога храма в Барнауле

В Барнауле задержан мужчина, пытавшийся совершить поджог храма с помощью самодельных зажигательных устройств. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
Отмечается, что задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации и выходцем из Закавказья.
По данным ведомства, иностранный гражданин 1984 года рождения, действуя в интересах террористической организации, предпринял попытку поджога одного из храмов Барнаула с целью дестабилизации деятельности органов власти. Однако довести свой преступный умысел до конца ему не удалось: его задержали оперативники ФСБ непосредственно возле здания храма.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, передает РИА Новости.
21 августа стало известно, что неизвестный молодой человек устроил поджог в мечети на Советской улице в городе Благовещенске. Свидетели рассказали, что молодой человек подъехал к мечети на скейте, бросил какой-то предмет, предположительно, бутылку с горючей смесью, рядом со входом в храм.