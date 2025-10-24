В Кисловодске задержали мужчину, напавшего на пожилых людей верхом на лошади

По распоряжению и. о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олега Сидорова было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В результате совместных действий следователей СК и оперативников МВД России удалось установить одного из фигурантов. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему отчет о ходе расследования, говорится в сообщении.