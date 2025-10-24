В Кисловодске задержали мужчину, напавшего на пожилых людей верхом на лошади

В Кисловодске задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя за нападение на пожилую пару, произошедшее на территории «Старого озера». Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
Как сообщили в ведомстве, мужчина вместе с сообщником, игнорируя запрет на конные прогулки, въехал на лошадях в запретную зону. Когда пожилые люди сделали им замечание, они ответили грубой бранью, направили на них лошадей и нанесли телесные повреждения плеткой.
По распоряжению и. о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олега Сидорова было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В результате совместных действий следователей СК и оперативников МВД России удалось установить одного из фигурантов. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему отчет о ходе расследования, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что двое всадников на Старом озере в Кисловодске ударили несколько раз плеткой людей, которым не понравилось их поведение.