Бастрыкин поручил передать дело о взрыве в Копейске в центральный аппарат СК

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело… передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — говорится в Telegram-канале СК.
Отмечается, что к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в регионе будет объявлен днём траура.
Количество погибших в результате взрыва выросло до 12.