Бастрыкин поручил передать дело о взрыве в Копейске в центральный аппарат СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области в центральный аппарат ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело… передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — говорится в Telegram-канале СК.

Отмечается, что к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в регионе будет объявлен днём траура.

Количество погибших в результате взрыва выросло до 12.