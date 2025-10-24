Ричмонд
При падении вертолёта в США погибла семья кандидата в губернаторы Иллинойса

Жертвами крушения вертолёта стали сын, невестка и два внука республиканца.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах потерпел крушение вертолёт, погибли четыре члена семьи кандидата в губернаторы Иллинойса Даррена Бейли.

Инцидент случился в американском штате Монтана. По данным CNN, погибли сын, невестка и два внука республиканца. Воздушным судном управлял сын Бейли.

По информации журналистов, Закари Бейли находился в Монтане по рабочим делам, связанным с сельским хозяйством. Он решил взять близких с собой на экскурсию. Бейли «имел опыт пилотирования».

В материале уточняется, что погибшим внукам Даррена Бейли было 12 и семь лет. В живых остался десятилетний внук по имени Финн, которого не было на борту.

Ранее сообщалось, что самолёт австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе экстренно приземлился в США. Аварийная посадка была произведена из-за травмы члена экипажа. Альбанезе возвращался из американской столицы после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

