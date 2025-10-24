В Санкт-Петербурге задержали иностранца, домогавшегося школьниц в метро

В результате оперативных мероприятий мужчина был найден и задержан через несколько дней после инцидента. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера. Полиция проводит расследование, чтобы установить точное количество жертв, пострадавших от действий задержанного. В случае признания вины, ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.