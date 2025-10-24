В Санкт-Петербурге задержали иностранца, домогавшегося школьниц в метро. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Инцидент произошёл на станции «Маяковская» в час пик. Как сообщается, 29-летний мужчина, воспользовавшись скоплением людей, преднамеренно прижался к 14-летней девочке и совершил в отношении неё действия сексуального характера. Очевидцами произошедшего стали другие пассажиры, которые пресекли действия злоумышленника.
В результате оперативных мероприятий мужчина был найден и задержан через несколько дней после инцидента. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера. Полиция проводит расследование, чтобы установить точное количество жертв, пострадавших от действий задержанного. В случае признания вины, ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.
Ранее в Подмосковье местные жители обвинили водителя автобуса в домогательствах к несовершеннолетним пассажирам. Соответствующая информация поступила от очевидцев, зафиксировавших происшествие на видеокамеру. По словам свидетелей, водитель во время движения транспортного средства пытался проникнуть рукой под куртку девятилетней девочки.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.