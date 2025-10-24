Ричмонд
Пылающий балкон в многоэтажке Владивостока потушили пожарные

Происшествие случилось в доме на улице Беляева.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 24 октября. Вечером 23 октября во Владивостоке на улице Беляева произошло возгорание в одном из многоквартирных домов. Уже через семь минут к месту происшествия прибыли пожарные расчёты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«На момент прибытия пожарных горел балкон на пятом этаже дома. В результате пожара балкон выгорел на площади около пяти квадратных метров», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, погибших нет. Сейчас специалисты выясняют точную причину происшествия и подсчитывают размер ущерба.