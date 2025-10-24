В Приморье накажут природного поджигателя

В районе села Грушевое Дальнереченского городского округа зафиксированы два случая неконтролируемого палa сухой травы, охватившие почти километровый фронт огня. Проверка МЧС показала, что возгорания произошли на неразработанном сельскохозяйственном поле.
На собственника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, что грозит штрафом.
В ведомстве напомнили, что размеры административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности составляет- 5−15 тысяч рублей для граждан, 20−30 тысяч для должностных лиц, 40−60 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и 300−400 тысяч — для юридических лиц.