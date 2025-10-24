В Приморье накажут природного поджигателя

В ведомстве напомнили, что размеры административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности составляет- 5−15 тысяч рублей для граждан, 20−30 тысяч для должностных лиц, 40−60 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и 300−400 тысяч — для юридических лиц.