Дело о взрыве на челябинском предприятии передано в центральный аппарат СК РФ

Напомним, взрыв на заводе в Копейске произошёл вечером 22 октября. Версия с прилётом беспилотного летательного не подтвердилась. В районе Копейска введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии. Согласно информации губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в результате происшествия погибли 12 человек. В настоящее время уточняется местонахождение ещё десяти сотрудников предприятия.