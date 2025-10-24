На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке

Ранее иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Кроме того, с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский «Жилищник», тогда по решению суда иск возвратили заявителю.